Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля, но Украина готова — Данилов

16 февраля, 09:18
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты готовятся и попытаются осуществить массированную ракетную атаку 23−24 февраля, но Украина к этому готова.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в четверг, 16 февраля.

«К этому нужно спокойно относиться. Более того, мы к этому готовы. Думаю, мы уже понимаем, что такое атаки после того, как за один день принимали на своей территории 115−120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело. К этому надо готовиться, но надо сохранять максимальное спокойствие», — заявил Данилов.

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Ранее Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает возле границ Украины самолеты и вертолеты. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что, по мнению союзников Украины, Россия «готовится к воздушной кампании». Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят признаков того, что Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg7Ydn1FYY
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Алексей Данилов Война России против Украины

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