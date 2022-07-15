Оккупанты начнут масштабное наступление на Донбассе после «оперативной паузы» — ISW
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты, вероятно, после «оперативной паузы» начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Однако нет данных, когда это наступление начнется и где именно будет сосредоточено.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Аналитики сообщают, что оккупанты начали наступать в 8 км от Сиверска на Верхнекаменское.
В Генштабе ранее заявляли, что атаки врага в этом районе отражены. В то же время российские наемники писали, что якобы установили «оперативный контроль» в Сиверске.
В то же время, украинская армия дала огневой ответ российским военным, штурмовавшим населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.
Оккупанты возобновили наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе, объясняют аналитики.
Вместе с тем украинские силы остановили продвижение оккупантов в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе.
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