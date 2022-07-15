Оккупанты начнут масштабное наступление на Донбассе после «оперативной паузы» — ISW 15 июля, 07:08 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты, вероятно, после «оперативной паузы» начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Однако нет данных, когда это наступление начнется и где именно будет сосредоточено.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Аналитики сообщают, что оккупанты начали наступать в 8 км от Сиверска на Верхнекаменское.

В Генштабе ранее заявляли, что атаки врага в этом районе отражены. В то же время российские наемники писали, что якобы установили «оперативный контроль» в Сиверске.

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В то же время, украинская армия дала огневой ответ российским военным, штурмовавшим населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.

Оккупанты возобновили наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе, объясняют аналитики.

Вместе с тем украинские силы остановили продвижение оккупантов в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе.

ВСУ уничтожили колонну россиян на Донбассе https://www.youtube.com/embed/LRAcJc6_OxQ

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