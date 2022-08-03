Может ли РФ организовать крупное наступление в Украине — ответ израильского офицера 3 августа, 16:26 Российские боевики на танках в Еленовке Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик, рассказал Радио НВ, может ли Россия организовать крупное наступление в Украине.



«Россия говорит, что мы сейчас ударим на Донбассе, дожать Донецкую область, ударим под Харьковом, захватить Харьков, ударим снова на Киев и ударим снова по Николаеву, чтобы выйти к Одессе. Допустим, они заявили. Все это заявляют и все это транслируют, повторяют. И разведка Британии это транслирует, и Институт изучения войны, все это повторяют, транслируют. И все думают: ужас какой, Россия везде хочет наступать. Генштаб понимает, что у России нет сил наступать всюду, тем более, кстати, они на юг перекидывают силы с Донбасса, то есть там ослабляют свои участки», — объяснил он.

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Левин отметил, что у Украины есть успехи на Изюмском направлении, где ВСУ немного отбросили оккупантов и продвинулись.

«О чем это говорит? Во-первых, изюмская группировка не в самом лучшем состоянии, а, во-вторых, что они забрали оттуда силы», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что военный гений заключается в том, чтобы понять, где вторичные участки, а где основной. По словам Левина, российские войска «действительно могут начать наступление на Харьковском направлении», но это не основное усилие, а «сковывающее, отвлекающее, чтобы мы думали, что они наступают на Харьков».

«Причем можно провернуть это так, что будет казаться, что действительно сейчас армада идет на Харьков», — отметил израильский офицер.

По его словам, возможны также провокации на границе Беларуси со спецназом и стрельбой, «чтобы думали, что вот все, сейчас армия Беларуси подключается, и туда Генштаб срочно перекинул какие-нибудь части, ослабив другие участки», «а на самом деле удар будет совсем в другом месте».

Левин также выразил мнение, что оккупационные войска сейчас просто пытаются удержать юг.

«Харьков они не могут теми силами взять, даже если начнут наступление, даже если в теории могут где-то отбросить наши войска, захватить село или два. Но Харьков они не окружат и не захватят, это факт, у них просто нет для этого сил, что бы они там ни начинали. Захватить полностью Донецкую область, выйти к границам, теми силами, которые сейчас у них есть после размазывания, — у них тоже нет этой возможности. Выдвинуться к Николаеву, окружить Николаев, форсировать там реку, выдвинуться к Одессе — у них нет сил. То есть у них на это все нет сил. О чем это говорит? Они перекидывают части на юг для того, чтобы юг удержать, чтобы Херсон не был блокирован и, кстати, Мелитополь, о нем часто забывают, тоже не надо забывать, важный узловой город», — сказал военный эксперт.

Он резюмировал, что у оккупантов нет сил на большое наступление, но, по их мнению, у них есть силы, чтобы удерживать то, что они захватили и они также «прощупывают наш фронт в той же Донецкой области, где-то, где наши дадут слабину, отступят или что-то такое».

Ранее военный эксперт Петр Черник заявлял, что война в Украине не закончится через месяц или два, так как для России украинская государственность является неприемлемой.

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