Иран может поставить России новый дрон-камикадзе Meraj-532 — ОК Юг 10 апреля, 16:18 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Страна-террорист Россия может использовать в Украине новый иранский дрон-камикадзе Meraj-532. Такое мнение высказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 10 апреля.

«Вполне возможно, что они могут быть в Украине. Мы понимаем, что на фоне определенной нехватки ракет, их критического количества, доведенного до такого предела, враг может выискивать новые средства поражения, в том числе договариваться с партнерами о таких поставках. Сейчас мы не фиксировали ничего такого», — сказала Гуменюк.



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Спикер отметила, что Украина, как всегда в таких случаях, ищет противодействие, и сейчас специалисты изучают характеристики дрона.

«Уверена, что наша система противовоздушной обороны будет способна среагировать правильно», — добавила она.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что иранский Корпус стражей исламской революции разработал новый дрон-камикадзе Me’raj-532, который может преодолевать расстояние в 450 км, находиться в воздухе до трех часов и несет боеголовку массой 50 кг.

Страна-агрессор Россия использует в Украине иранские БПЛА Shahed-131 и Shahed-136, а также Mohajer.

