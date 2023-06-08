«Отвлечь внимание от Каховской ГЭС». В ГУР считают, что Россия может готовить новый теракт, чтобы обвинить Украину — УП 8 июня, 22:17 Для потенциально теракта россияне выбрали газотранспортную систему (Фото:она.аз)

По информации разведки, на фоне совершенного Россией подрыва Каховской ГЭС государство-агрессор готовится к следующему террористическому акту, однако на этот раз на собственной территории, с целью дальнейшего обвинения Украины.

Об этом сообщили анонимные собеседники УП в ГУР.

По данным разведки, россияне выбрали газотранспортную систему как объект для потенциального террористического акта.

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«Очевидно, соответствующее намерение государства-террориста нацелено на то, чтобы посеять недоверие между Украиной и нашими западными партнерами и отвлечь внимание от преступного подрыва Россией Каховской ГЭС», — сообщают в ГУР.

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Министерству топлива и энергетики Украины поступила информация о значительном снижении давления в компрессорных станциях магистральных газопроводов, которые используются Россией для транспортировки природного газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему в рамках заключенного контракта на транзит в декабре 2019 года.

7 июня было обнаружено значительное снижение выходного давления в компрессорной станции Курск магистрального газопровода Елец-Курск-Кривой Рог. Давление упало более чем в три раза с уровня 63,3 кгс/см² до 19,4 кгс/см².

Также наблюдается почти идентичное снижение давления на входе и выходе компрессорной станции Курск магистрального газопровода Прогресс.

В то же время, на газоизмерительной станции Суджа, где соединяются магистральные газопроводы России и газотранспортная система Украины, давление оставалось стабильным и составляло:

МГ Прогресс 60,4 кгс/см²,

МГ Уренгой-Помары-Ужгород — 0 кгс/см²,

МГ Елец-Курск-Кривой Рог — 0 кгс/см².

Такие опасные действия России относительно давления в магистральных газопроводах могут свидетельствовать об их подготовке к возможному террористическому акту на этих объектах или других критических газовых инфраструктурах в РФ. Это может быть направлено на использование последствий для проведения пропагандистской кампании и обвинения Украины, сообщает УП.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.