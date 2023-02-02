«Вполне вероятно». Россия может готовить новую ракетную атаку — ОК Юг

2 февраля, 10:12
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Российские оккупационные войска могут готовиться к ракетному удару по Украине (Фото:Командование Воздушных сил)

Российские оккупационные войска могут готовиться к ракетному удару по Украине (Фото:Командование Воздушных сил)

По данным ОК Юг, российские оккупационные войска могут готовиться к массированному ракетному удару по Украине. Об этом свидетельствуют маневры в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Сейчас корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, об определенной подготовке», — отметила она.

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По ее словам, такая последовательность действий оккупантов наблюдалась уже не раз: сначала они демонстрировали свое присутствие в Черном море, а затем заходили в пункты базирования, как правило, готовясь к ракетной атаке.

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На уточняющий вопрос, готовится ли РФ к очередному ракетному удару, Гуменюк ответила: «Вполне вероятно».

Ранее Гуменюк предупреждала, что Россия между массированными ракетными атаками может наносить точечные удары по Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=PMBIwRzu1po
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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