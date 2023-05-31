Россия может готовить новую атаку с использованием ракет морского базирования — ОК Юг

31 мая, 00:22
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Работа ПВО Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Работа ПВО Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-террорист Россия может готовить новую атаку с использованием ракет и дронов. Такое мнение высказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона во вторник, 30 мая.

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Она отметила, что оккупанты продолжают «настойчиво маневрировать» в Черном море и постоянно перемещают ракетоносители. Днем во вторник их количество увеличили до четырех, ближе к вечеру один завели в пункт базирования. По состоянию на 18:30 суммарный залп ракет мог достигать 16 (два подводных и один надводный ракетоносителя). Гуменюк сказала, что пуски с подводных ракетоносителей несколько сложнее обнаружить. По ее мнению, «враг может готовить подлую атаку с помощью смешанных типов боеприпасов» — дронов и ракет.

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«Вполне вероятно, что теперь будут применены ракеты не воздушного, а морского базирования, потому что они долгое время выдерживали паузу, не используя морские ракетоносители. Вероятно, что они каким-то образом подстраивали ситуацию для будущих атак», — предположила Гуменюк.

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Она также также не исключила активность вражеской авиации. Спикер напомнила, что россияне всячески пытаются вычислить системы ПВО, обойти их и нанести удар, поэтому «нужно быть готовыми к любому развитию событий». Гуменюк объяснила, что оккупанты используют атаки волнами и разные типы вооружения, чтобы обнаружить средства ПВО Украины.

«Первая волна обнаруживает, откуда работают системы ПВО, для второй волны, которая потом может поражать непосредственно средства противовоздушной обороны. К тому же использование и дронов, и ракет предусматривает применение противодействия различного плана: могут работать мобильные огневые группы, зенитные установки и разные средства партнерской помощи. Врага интересует именно это», — рассказала она и напомнила, что снимать работу ПВО нельзя.

С начала мая российские оккупанты совершили уже 17 массированных ударов по Киеву, используя ракеты и дроны-камикадзе.

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Атаки в основном происходили ночью, но 29 мая оккупанты изменили тактику, ударив по Киеву баллистическими ракетами Искандер в полдень.

В ночь на 30 мая Россия совершила третью за сутки массированную атаку на Киев. Силы ПВО сбили 29 из 31 иранского дрона-камикадзе Shahed — почти все над столицей.

Обломки упали в нескольких районах Киева, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали. Всего в Киеве 11 раненых и одна погибшая.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Черное море Наталья Гуменюк Война России против Украины Ракетный удар ПВО Украины ракетный обстрел ракетная атака

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