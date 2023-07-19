«Худший сценарий — потеря ПВО». Эксперты проанализировали риски для Украины в случае отсутствия F-16 и исчерпания запасов зенитных ракет

19 июля, 21:07
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Эксперты говорят, что Россия значительно нарастила производство дальнобойных ракет, которые были использованы, в частности, во время удара по Одесской области в ночь на 19 июля (Фото:State Emergency Service of Ukraine in the Odesa region via Facebook/Handout via REUTERS)

Эксперты говорят, что Россия значительно нарастила производство дальнобойных ракет, которые были использованы, в частности, во время удара по Одесской области в ночь на 19 июля (Фото:State Emergency Service of Ukraine in the Odesa region via Facebook/Handout via REUTERS)

Украина немедленно нуждается в усилении собственных возможностей ведения воздушной войны из-за значительного наращивания Россией производства ракет, текущего превосходства врага в воздухе и изменения его тактики на поле боя. Об этом говорится в военно-стратегическом обзоре «Воздушные угрозы для Украины», который подготовили эксперты Киевского форума по безопасности.

Авторы отмечают, что враг применяет против Украины не менее 600 самолетов с 39 аэродромов, располагая большим резервом подготовленных пилотов. Фронтовая авиация россиян массово использует сброс так называемых корректируемых авиабомб. Также Россия продолжает использовать иранские Шахеды и стремится наладить их производство на своей территории.

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Кроме того, Россия, вероятно, смогла нарастить производство дальнобойных ракет в четыре раза по сравнению с 2021 годом, предполагают эксперты.

«Нынешнее количественное и качественное преимущество агрессора в воздушных средствах может привести к завоеванию Россией контроля над воздушным пространством Украины и к значительно большим, чем сегодня, потерям от воздушных ударов врага», — говорится в обзоре.

Прежде всего, Украина может оказаться неспособной обеспечить воздушную поддержку собственных войск, а затем, при наихудшем развитии событий, потерять полноценную противовоздушную оборону вследствие исчерпания запаса зенитных ракет большой и средней дальности или уничтожения средств ПВО.

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«Наиболее очевидным следствием такой потери станет контроль россиян над воздушным пространством Украины или, по крайней мере, над широкой фронтовой полосой. Без постоянной эффективной работы украинских зенитно-ракетных комплексов российская авиация сможет массированно бомбить Украину со средних и больших высот (5−15 км). В частности, речь идет и о применении свободнопадающих бомб (запас которых у врага значителен) по сценарию Второй мировой войны», — предупреждают эксперты.

В связи с этим безусловным приоритетом должно стать скорейшее получение западного воздушного и дальнобойного оружия и средств противовоздушной обороны в значительно больших, чем сейчас, объемах и темпах, пришли к выводу эксперты.

«Решающим шагом к приобретению таких возможностей будет поставка в Украину истребителей F-16 (или других истребителей, которые массово находятся на вооружении стран НАТО) и всего спектра авиационного оружия к таким самолетам», — отмечается в материале.

Кроме того, необходимо обеспечить достаточную финансовую, технологическую и другую поддержку для ускоренного развития отечественного производства и ремонта воздушного оружия (дронов, ракет, самолетов, вертолетов) и средств ПВО.

Однако в случае принятия необходимых мер государство сможет добиться устойчивого развития собственных воздушных возможностей и эффективно противодействовать России в небе.

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Во время заседания в формате Рамштайн 18 июля Украина фокусировала внимание союзников, в частности, на необходимости поставки дополнительных средств ПВО, сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Украине необходимы дополнительные системы противоракетной обороны SAMP-T или Patriot, чтобы защитить украинские города, подчеркнул президент Владимир Зеленский 19 июля после комбинированной (ракеты и дроны-камикадзе) атаки врага по Одесской, Николаевской и Житомирской областям.

На саммите НАТО в Вильнюсе, прошедшем 12−13 июля, Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов самолетов. Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Инфографика: NV

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Відкрий Украину, — ведущая платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Форум Военная помощь F-16 Российские самолеты Война России против Украины ПВО Украины

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