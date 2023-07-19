«Худший сценарий — потеря ПВО». Эксперты проанализировали риски для Украины в случае отсутствия F-16 и исчерпания запасов зенитных ракет 19 июля, 21:07 Эксперты говорят, что Россия значительно нарастила производство дальнобойных ракет, которые были использованы, в частности, во время удара по Одесской области в ночь на 19 июля (Фото:State Emergency Service of Ukraine in the Odesa region via Facebook/Handout via REUTERS)

Украина немедленно нуждается в усилении собственных возможностей ведения воздушной войны из-за значительного наращивания Россией производства ракет, текущего превосходства врага в воздухе и изменения его тактики на поле боя. Об этом говорится в военно-стратегическом обзоре «Воздушные угрозы для Украины», который подготовили эксперты Киевского форума по безопасности.



Авторы отмечают, что враг применяет против Украины не менее 600 самолетов с 39 аэродромов, располагая большим резервом подготовленных пилотов. Фронтовая авиация россиян массово использует сброс так называемых корректируемых авиабомб. Также Россия продолжает использовать иранские Шахеды и стремится наладить их производство на своей территории.

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Кроме того, Россия, вероятно, смогла нарастить производство дальнобойных ракет в четыре раза по сравнению с 2021 годом, предполагают эксперты.

«Нынешнее количественное и качественное преимущество агрессора в воздушных средствах может привести к завоеванию Россией контроля над воздушным пространством Украины и к значительно большим, чем сегодня, потерям от воздушных ударов врага», — говорится в обзоре.

Прежде всего, Украина может оказаться неспособной обеспечить воздушную поддержку собственных войск, а затем, при наихудшем развитии событий, потерять полноценную противовоздушную оборону вследствие исчерпания запаса зенитных ракет большой и средней дальности или уничтожения средств ПВО.

«Наиболее очевидным следствием такой потери станет контроль россиян над воздушным пространством Украины или, по крайней мере, над широкой фронтовой полосой. Без постоянной эффективной работы украинских зенитно-ракетных комплексов российская авиация сможет массированно бомбить Украину со средних и больших высот (5−15 км). В частности, речь идет и о применении свободнопадающих бомб (запас которых у врага значителен) по сценарию Второй мировой войны», — предупреждают эксперты.

В связи с этим безусловным приоритетом должно стать скорейшее получение западного воздушного и дальнобойного оружия и средств противовоздушной обороны в значительно больших, чем сейчас, объемах и темпах, пришли к выводу эксперты.

«Решающим шагом к приобретению таких возможностей будет поставка в Украину истребителей F-16 (или других истребителей, которые массово находятся на вооружении стран НАТО) и всего спектра авиационного оружия к таким самолетам», — отмечается в материале.

Кроме того, необходимо обеспечить достаточную финансовую, технологическую и другую поддержку для ускоренного развития отечественного производства и ремонта воздушного оружия (дронов, ракет, самолетов, вертолетов) и средств ПВО.

Однако в случае принятия необходимых мер государство сможет добиться устойчивого развития собственных воздушных возможностей и эффективно противодействовать России в небе.

Во время заседания в формате Рамштайн 18 июля Украина фокусировала внимание союзников, в частности, на необходимости поставки дополнительных средств ПВО, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Украине необходимы дополнительные системы противоракетной обороны SAMP-T или Patriot, чтобы защитить украинские города, подчеркнул президент Владимир Зеленский 19 июля после комбинированной (ракеты и дроны-камикадзе) атаки врага по Одесской, Николаевской и Житомирской областям.

На саммите НАТО в Вильнюсе, прошедшем 12−13 июля, Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов самолетов. Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Инфографика: NV

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Відкрий Украину, — ведущая платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.