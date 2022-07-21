«Оперативные паузы»: представитель ГУР спрогнозировал будущие действия России

21 июля, 16:41
Защитники Украины на Донбассе, 18 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины на Донбассе, 18 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, что российские оккупанты в будущем могут брать так называемые оперативные паузы и пытаться посадить Украину за стол переговоров.

Во время брифинга в четверг, 21 июля, Скибицкий заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы посадить Украину за стол переговоров.

Читайте также:

«Война однозначно может закончиться только нашей победой, это во-первых. Во-вторых, мы не исключаем, что Россия будет брать какие-то „оперативные паузы“, а самое основное — будет делать все возможное, чтобы посадить нас за стол переговоров и решить те вопросы, которые для нее сейчас наиболее актуальны — это оккупированные территории Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей. Потому что Херсонская область очень важна для обеспечения Крымского полуострова», — объяснил представитель ГУР.

Видео дня
Читайте также:
Тимоти Эш
Тимоти Эш
Последний шанс Путина

Он добавил, что основная цель страны-агрессора России — полная оккупация Украины — не изменилась, а любые переговоры могут привести к тому, что захваченные территории могут быть использованы в качестве плацдарма для расширения агрессии против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за 147 дней полномасштабной войны, развязанной против Украины, Россия потеряла 38 850 человек личного состава, 1704 танка, 859 артиллерийских систем, 251 РСЗО, 221 самолет, 188 вертолетов, 710 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

«За два месяца из добровольца можно сделать бойца ВСУ» — разведчик проводит обучение для ТРО

https://www.youtube.com/embed/LLKloYsTM5g
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Украинская разведка ГУР Вадим Скибицкий Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Последний шанс Путина

Пять соображений по поводу ситуации вокруг Северного потока и газа в Европе

21 июля, 13:00
Мнения
Иоланта Берк: «Мысленно перенеситесь в то время, когда все проблемы, с которыми вы пытаетесь справиться сегодня, будут решены» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Не зацикливаясь на прошлом. Как создать для себя лучшее будущее
Иоланта Берк
Игорь Мошенец
Эксперт проекта DiXi Group
Отопительный сезон 2022: приказано выжить

Следующий отопительный сезон станет самым масштабным испытанием для энергетической системы Украины, продолжением борьбы за выживание. Какие шансы на успешную подготовку к зиме у нас есть и какие вызовы на пути к этому необходимо будет пройти?

21 июля, 09:52
Эксперты
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X