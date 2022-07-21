«Оперативные паузы»: представитель ГУР спрогнозировал будущие действия России 21 июля, 16:41 Защитники Украины на Донбассе, 18 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, что российские оккупанты в будущем могут брать так называемые оперативные паузы и пытаться посадить Украину за стол переговоров.

Во время брифинга в четверг, 21 июля, Скибицкий заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы посадить Украину за стол переговоров.



«Война однозначно может закончиться только нашей победой, это во-первых. Во-вторых, мы не исключаем, что Россия будет брать какие-то „оперативные паузы“, а самое основное — будет делать все возможное, чтобы посадить нас за стол переговоров и решить те вопросы, которые для нее сейчас наиболее актуальны — это оккупированные территории Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей. Потому что Херсонская область очень важна для обеспечения Крымского полуострова», — объяснил представитель ГУР.



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Он добавил, что основная цель страны-агрессора России — полная оккупация Украины — не изменилась, а любые переговоры могут привести к тому, что захваченные территории могут быть использованы в качестве плацдарма для расширения агрессии против Украины.

По данным Генштаба ВСУ, за 147 дней полномасштабной войны, развязанной против Украины, Россия потеряла 38 850 человек личного состава, 1704 танка, 859 артиллерийских систем, 251 РСЗО, 221 самолет, 188 вертолетов, 710 беспилотников, 15 кораблей и катеров и не только.

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