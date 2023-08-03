После длительной паузы. Россия может атаковать Украину ракетами — Гуменюк 3 августа, 09:48 Россия может атаковать Украину ракетами после долговременной паузы (Фото:Минобороны РФ)

Россия может нанести ракетный удар по Украине, поскольку с помощью недавней атаки Шахедами страна-агресорка выявляла системы противовоздушной обороны, а корабельная группировка развернута «достаточно мощно».

Об этом заявила начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что Россия вывела на дежурство 17 кораблей в Черное море, один корабль дежурит в Азовском. Также продолжают боевое дежурство два ракетоносителя — надводный и подводный. Они вместе способны нести 12 ракет типа Калибр.

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«Это говорит о том, что после длительной паузы ракетоносители были выведены на дежурство, как раз после шахедной атаки на один из портов», — сообщила Гуменюк.

Она добавила, что после атаки Шахедами враг наносит ракетные удары, опираясь на те данные, которые получили при анализе предыдущей атаки.

Таким образом армия РФ обнаруживает системы противовоздушной обороны и прокладывает маршруты для ракет с максимальным поражением.

«Поэтому Силы обороны наготове. Мы осознаем опасность и предупреждаем о ней население. В случае раздачи воздушной тревоги будьте особенно оперативны и направляйтесь в укрытие», — призвала Гуменюк.

В ночь на четверг, 3 августа, армия РФ атаковала Украину 15-ю ударными БПЛА Shahed-136/131. Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ночью в среду, 2 августа, Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

В результате российских ударов на складах и элеваторах в Измаиле Одесской области было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна для стран Африки, Китая и Израиля.