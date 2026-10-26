Страна-агрессор Россия может ежемесячно выпускать по Украине около 300 ракет, летящих по баллистической траектории . В условиях дефицита ракет-перехватчиков необходимо усиливать превентивные меры — симметричные действия против РФ, заявил в интервью РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что в Украине сейчас критически мало ракет-перехватчиков для уничтожения ракет, атакующих по баллистической траектории.

«Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ — то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, производящим сами ракеты и компоненты к ним. А самое главное — продолжать работать вместе с нашими партнерами над санкционным давлением», — отметил Игнат.

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По его словам, американский законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций мог бы принудить Москву к миру. Ведь производство ракет и дронов — это «очень дорогое удовольствие», обходящееся в миллиарды долларов, которых у России не было бы при введении санкций против нефтегазовой сферы.

Игнат подсчитал, что во время трех последних массированных обстрелов, а также с учетом одиночных пусков, страна-агрессор использовала около 80 баллистических ракет. Если эта тенденция сохранится, общее количество баллистических ракет, атакующих Украину, может вырасти до 300 в месяц.

«Я думаю, мы переходим на тот этап, когда должны быть готовы к таким вызовам», — сказал Игнат.

В то же время он выразил сомнение, что Россия сможет постоянно поддерживать такую интенсивность ракетных ударов, ведь «их запасы тоже не безграничны».

14 октября войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением 39 баллистических ракет и 128 БПЛА. 19 октября россияне применили для ударов по Киеву и области 16 баллистических ракет.

22 октября РФ нанесла новый массированный удар баллистическими ракетами по Киеву, выпустив 21 ракету, сообщал президент Владимир Зеленский.

По данным ГУР, по состоянию на октябрь РФ имеет в резерве до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов, а российский ВПК способен ежемесячно производить более 200 подобных средств воздушного террора, из которых 110 единиц приходится именно на баллистику.