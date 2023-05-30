Рейд на Россию. Шойгу и Герасимов из-за прорыва добровольцев на Белгород могли передислоцировать с Донбасса одну дивизию — Купер

30 мая, 15:06
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Бойцы Русского добровольческого корпуса возле границы с Россией, 24 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Бойцы Русского добровольческого корпуса возле границы с Россией, 24 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Автор: Наталья Роп

Проукраинским добровольцам из РФ вероятно удалось отвлечь часть российских войск со стратегически важного для ВСУ востока Украины.

Быстрый рейд в Белгородскую область РФ Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России, которые воюют на стороне Украины, был эффективным, ведь заставил врага перебросить в регион войска с Донбасса.

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Об этом австрийский военный аналитик Том Купер сказал в интервью NV.

«Думаю, россияне вывели с востока [Украины] к своей границе 3-ю механизированную стрелковую дивизию. И если представлять операцию по перемещению дивизии — это как переместить маленький городок с 5-тысячным населением из пункта А в пункт Б. Это означает перемещение всего: танков, транспортных средств, палаток, артиллерии, боеприпасов, — всего, что им нужно для борьбы», — пояснил аналитик.

Купер отметил, что такая операция вероятно создала дополнительные проблемы для российской системы снабжения. «Если это действительно было сделано для такой цели, то операция, безусловно, была эффективной», — убежден он.

В то же время эксперт отметил, что если бойцы РДК и легиона пытались своим рейдом, осуществленным 22−24 мая, «потроллить» РФ с целью пропаганды, то эффекта они не достигли, ведь россияне не сразу отреагировали на вторжение.

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Теги:   Белгородская область Российско-украинская война Том Купер легион свобода россии РДК

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