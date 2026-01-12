В ответ на эффективную работу Воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению вражеских БпЛА, российские оккупационные войска продолжают адаптировать свои беспилотники для поражения воздушных целей.

Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, обнародуя интерактивную схему, составные элементы и электронную компонентную базу российского БпЛА Герань-2 серии Э.

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Ранее ГУР МО сообщало о применении Герани-2 с советской ракетой класса воздух-воздух Р-60.

«Сегодня раскрыты детали новой конфигурации беспилотника — теперь с ПЗРК Верба на борту», — отметили в разведке.

Применение этой модификации предусматривает ручное управление БпЛА в реальном времени.

«Для этого используется китайская оптическая камера Honpho TS130C-01, размещенная в носовом обтекателе, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 (КНР)», — рассказали в ГУР.

Фото: Главное управление разведки МО Украины / Telegram

В момент обнаружения цели оператор поэтапно активирует два сервопривода: первый — запускает химическую аккумуляторную батарею и азотный баллон охлаждения головки самонаведения (ГСН) ПЗРК, второй — после охлаждения до необходимой температуры ГСН открывает специально изготовленную защитную крышку.

«Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажатом положении с помощью кабельных стяжек, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения», — пояснили украинские разведчики.

В ГУР отметили, что важным отличием этой версии от модификации с ракетой Р-60 является наличие на БпЛА полноценной основной боевой части. На образце, который был исследован специалистами ГУР, была установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М.

«Таким образом, после отстрела зенитной ракеты БпЛА сохраняет способность выполнять свою основную ударную задачу. Наведение на цель также может выполняться оператором», — рассказали в разведке.

Также сообщается, что набор блоков и компонентов стандартный для таких Гераней — полетный контроллер, инерциальная навигационная система, 12-канальная Комета, трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемов и тому подобное.

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«В инерциальной навигационной системе впервые зафиксировано использование нового 6-осевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata (Япония)», — добавили в ГУР.

Данный модуль был представлен в 2024 году как решение для автомобильных систем — автономного вождения и современных систем помощи водителю. Страны происхождения остальной электронной компонентной базы — США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания, сообщили в украинской разведке.

Инфографика: NV

11 января в ГУР сообщили, что Россия во время комбинированных воздушных атак против Украины в январе 2026 года впервые применила новый ударный беспилотный летательный аппарат Герань-5.