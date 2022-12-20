Российские оккупанты обстреляли Сумскую область, повреждены электролинии 20 декабря, 11:05 Последствия одного из обстрелов (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Во вторник, 20 декабря, российские оккупанты обстреляли Сумскую область, в результате были повреждены электролинии.

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Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, после трех часов ночи, 20 декабря, по Середино-Будской общине враг открывал минометный огонь, четыре прилета. Взрывы повредили кровлю частного дома и электролинии.

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Кроме того, около 22 часов, в понедельник, 19 декабря, россияне ударили из артиллерии по Зноб-Новгородской общине. Было 30 прилетов. В результате обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус.

Пострадавших нет.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 230 своих военных, за минувшие сутки — 430.