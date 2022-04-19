Поля, дороги и кладбища. Оккупанты минируют временно захваченные территории — ГУР

19 апреля, 18:42
Цей матеріал також доступний українською
Артиллерийские мины, обнаруженные в Черниговской области после отступления российских оккупантов (Фото:ДСНС України / Telegram)

Артиллерийские мины, обнаруженные в Черниговской области после отступления российских оккупантов (Фото:ДСНС України / Telegram)

Поддержи НВ

Российские оккупанты минируют временно занятые ими территории, сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

В ночь на 18 апреля россияне заминировали поля, посадки и грунтовые дороги вдоль трассы Херсон — Снегуровка (отрезок между Надднепрянским и Александровкой).

Видео дня

В Великобурлукском районе Харьковской области оккупанты разрешили проход мирных жителей только на территорию страны-агрессора и полностью заминировали все второстепенные дороги, в том числе грунтовые.

Читайте также:
«Странные находки». ГСЧС Украины выпустило мультик о детской безопасности во время прогулок

«Как объясняют сами оккупанты, это делается с целью недопущения проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ», — заявили в ГУР.

Читайте также:
Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Оптимистичный сценарий. Что будет с Украиной через несколько лет

Россияне вывели из центральной районной больницы Пологовского района Запорожской области всех больных и персонал, кроме своих раненых, которые находились на первом этаже. Персоналу заявили об увольнении и запретили возвращаться на работу, пригрозив расстрелом. Внутреннюю территорию больницы оккупанты заминировали.

В селе Федоровка Пологовского района они заминировали все дороги, поля, лесопосадки и даже кладбища.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295016352809792

Представители украинской власти призывают жителей освобожденных от российских оккупантов территорий пока не возвращаться домой. Отступая, россияне минировали территории, оставляли ловушки и растяжки.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Министерство обороны Украины Минирование ГУР Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X