Поля, дороги и кладбища. Оккупанты минируют временно захваченные территории — ГУР 19 апреля, 18:42 Цей матеріал також доступний українською Артиллерийские мины, обнаруженные в Черниговской области после отступления российских оккупантов (Фото:ДСНС України / Telegram)

Российские оккупанты минируют временно занятые ими территории, сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

В ночь на 18 апреля россияне заминировали поля, посадки и грунтовые дороги вдоль трассы Херсон — Снегуровка (отрезок между Надднепрянским и Александровкой).



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В Великобурлукском районе Харьковской области оккупанты разрешили проход мирных жителей только на территорию страны-агрессора и полностью заминировали все второстепенные дороги, в том числе грунтовые.

«Как объясняют сами оккупанты, это делается с целью недопущения проезда волонтерского транспорта и украинских ДРГ», — заявили в ГУР.

Россияне вывели из центральной районной больницы Пологовского района Запорожской области всех больных и персонал, кроме своих раненых, которые находились на первом этаже. Персоналу заявили об увольнении и запретили возвращаться на работу, пригрозив расстрелом. Внутреннюю территорию больницы оккупанты заминировали.

В селе Федоровка Пологовского района они заминировали все дороги, поля, лесопосадки и даже кладбища.

Представители украинской власти призывают жителей освобожденных от российских оккупантов территорий пока не возвращаться домой. Отступая, россияне минировали территории, оставляли ловушки и растяжки.



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