Месяц накапливали силы. Последний массированный обстрел Украины свидетельствует о значительном дефиците ракет у РФ — разведка 10 марта, 09:02 По данным разведки, РФ месяц накапливала ракеты для массированной атаки 9 марта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По данным украинской разведки, массированный обстрел Украины в четверг, 9 марта, свидетельствует о значительном дефиците ракет у РФ. Страна-агрессор месяц накапливала силы для атаки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, в ближайшее время РФ не сможет восстановить интенсивность атак, как это было раньше.

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«По крайней мере, те интервалы, которые были в начале этого ракетного террора, когда фактически каждую неделю мы ждали массированных ударов, в том числе с большим количеством ракет и беспилотников, такого мы сегодня не наблюдаем. В ближайшее время вряд ли у врага удастся восстановить ту же интенсивность», — сказал Юсов.

Он добавил, что на атаку 9 марта Россия потратила столько ракет, сколько может изготовить за месяц.

«Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности работали производства. Фактически то, что они могли произвести за месяц, было потрачено на украинские трансформаторы», — отметил представитель ГУР.

В ночь на 9 марта Россия начала новый массированный ракетный обстрел Украины. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы. Зафиксировали попадания в объекты инфраструктуры. В некоторых областях действуют отключения света.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.



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