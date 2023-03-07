РФ массово свозит своих военных на север оккупированного Крыма — представительство президента в АРК 7 марта, 15:37 Осенью 2022 года начали появляться спутниковые снимки окоп россиян на севере оккупированного Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

На север оккупированного Крыма Россия свозит своих военных грузовиками через Симферополь.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства президента Украины в АРК Крым.

«По информации из открытых источников, к северу оккупированного полуострова через Симферополь продолжают завозить грузовики российских военных, в основном из 126 бригады береговой охраны ЧФ РФ», — отметили там.

Видео дня

В ведомстве добавили, что оккупанты также начали искать рабочих для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске.

Кроме того, они просят приходить «со своим инструментом».

Осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштабе ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.