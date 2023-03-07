РФ массово свозит своих военных на север оккупированного Крыма — представительство президента в АРК

7 марта, 15:37
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Осенью 2022 года начали появляться спутниковые снимки окоп россиян на севере оккупированного Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Осенью 2022 года начали появляться спутниковые снимки окоп россиян на севере оккупированного Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

На север оккупированного Крыма Россия свозит своих военных грузовиками через Симферополь.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства президента Украины в АРК Крым.

«По информации из открытых источников, к северу оккупированного полуострова через Симферополь продолжают завозить грузовики российских военных, в основном из 126 бригады береговой охраны ЧФ РФ», — отметили там.

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В ведомстве добавили, что оккупанты также начали искать рабочих для рытья и обустройства окопов в Красноперекопске.

Кроме того, они просят приходить «со своим инструментом».

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Осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштабе ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

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Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Оккупация Крыма Война России против Украины

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