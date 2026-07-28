Коммунальщики расчищают дорогу на месте российского авиаудара в Славянске, 24 июля 2026 года (Фото: Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forc)

Российские войска усиливают давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, наращивая массированные обстрелы и применение беспилотников. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили аналитики DeepState.

По их данным, российские подразделения продолжают попытки проникновения в Константиновку и стараются закрепиться в черте города для накопления пехоты и дальнейшего расширения контроля над территорией.

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Аналитики отмечают, что одной из ключевых задач оккупантов является захват участка между Ильиновкой и Новодмитровкой. В случае оккупации Новодмитровки под угрозой окружения может оказаться украинская группировка, обороняющая Часов Яр. В то же время логистика в город уже существенно затруднена из-за превосходства российских войск в применении дронов.

Кроме того, российская армия интенсивно обстреливает Константиновку из артиллерии и с применением управляемых авиабомб. Под постоянными ударами также находятся Алексеево-Дружковка и Дружковка, которые, по оценке DeepState, постепенно разрушаются из-за непрекращающихся атак.

Аналитики уделяют особое внимание участку фронта от Ямполя до Миньковки. По их словам, российские войска усиливают давление на позиции Сил обороны, а украинские командиры ожидают активизации штурмовых действий именно на этом направлении после возможного завершения боев за Константиновку.

Сообщается, что оккупанты активно применяют артиллерию для уничтожения минных заграждений, проводят разведку боем и пытаются найти слабые места в украинской обороне. В частности, российские войска оказывают давление в районах Озерного и Кривой Луки, тогда как приоритетными целями называют Рай-Александровку и Николаевку. Также фиксируется активная работа вражеских дронов по украинской логистике.

По оценке DeepState, Славянск и Краматорск также находятся под постоянными ударами.

«Города стирают с лица земли, постоянно применяя КАБы, реактивную артиллерию, шахеды и FPV-дроны, которые летают по улицам и охотятся на людей и автомобили, выбирая цели наугад. По ночам взрывы не утихают — в частности, из-за применения противником РСЗО, — что постепенно превращает города в руины», — говорится в публикации.

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Армия РФ осуществляет огневой контроль на глубину примерно 40 км от линии боевого соприкосновения, что представляет серьезную угрозу для любого передвижения, добавили в DeepState.

«Славянско-Краматорская агломерация постепенно превращается в изолированное место, куда вскоре можно будет отправиться лишь в случае крайней необходимости — для ведения боевых действий. Жизнь в этих городах становится чрезвычайно опасной, а технологическая война играет всё более значимую роль», — отметили аналитики.

Фото: DeepState

В то же время российская армия постепенно разворачивает силы для кампании на Славянско-Краматорском направлении.

«Согласно статистике, первое место чаще занимают перехваченные и уничтоженные дроны, чем кац*пская пехота. Если наблюдаются успехи в сокращении использования пехоты — поскольку она гибнет в больших количествах, — то новым вызовом становятся технологии», — сообщают в DeepState.

По данным Генштаба, за минувшие сутки, 27 июля, на Славянском направлении российские войска предприняли 19 штурмовых попыток в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закотное, Резниковка, а также в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении армия РФ предприняла четыре атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

На Константиновском направлении зафиксировано 27 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Софиевка, а также в направлении Долгой Балки, Степановки, Торецкого, Вольного, Нового Шахового.