Российская пропаганда распространяет фейки о том, что США и Польша «имеют территориальные претензии» к Украине — СНБО

1 июля, 14:27
Российская пропаганда продолжает распространять фейки (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

Российская пропаганда продолжает распространять фейки (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

Российская пропаганда распространяет фейки о том, что у США и Польши якобы есть территориальные претензии к Украине, сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

В ведомстве заявили, что в первом случае кремлевские медиа перекрутили материал Reuters и приписали директору Национальной разведки Аврил Хайнес слова: «Россия стремится установить контроль над территорией Украины, как в свое время планировали и США».

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«На самом же деле А.Хайнес говорила об одинаковых политических целях россии и США в контексте российско-украинской войны. США помогают Украине победить, Россия мечтает о собственной победе», — заявили в СНБО.

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В центре добавили, что по отношению к Польше пропаганда просто пересказывает слова главы СВР России Сергея Нарышкина о том, что «Польша начала прорабатывать активные сценарии расчленения Украины».

В ведомстве заявили, что рассказы о «расчленении Украины» – элемент информационно-психологической операции. Ее цель — поставить под сомнение будущее украинской государственности и создавать впечатление, будто у Украины нет союзников.

https://www.youtube.com/watch?v=fljLwDmmn7I
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   СНБО Пропаганда Война России против Украины

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