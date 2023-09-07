Это не шутка, но смешно. Зачем российским Торам и Панцирям пандусы, а самолетам — шины — «креативность» в ПВО РФ объясняет авиаэксперт 7 сентября, 14:08 NV Премиум Комплексы ПВО Панцирь С-1 на пандусе, самолет, покрытый шинами на авиабазе в Энгельсе (Фото:Коллаж NV / Радио Свобода / Maxar)

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в интервью Radio NV объяснил, зачем россияне поднимают на пандусы комплексы ПВО и выкладывают шины на самолеты.

— Россияне показывают, как ставят системы ПВО — Торы, Панцири — на какие-то постаменты, памятники под Москвой. Заметили, что по крайней мере один из таких объектов расположен очень близко к резиденции диктатора Путина. Система защиты Москвы должна была работать еще во времена холодной войны и быть в супер каком-то адекватном состоянии? Что о ней надо знать? Поднятие на 10 метров комплекса, думаю, это не очень много.

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— Меняются времена, меняются и средства поражения. Действительно, у Москвы было кольцо противоракетной обороны и не одно. И оно было практически с середины 50-х годов. Первые советские ракеты как раз прикрывали два места — Москву и Баку. Но там было опционально.

Сейчас изменился характер угроз. Сейчас угроза для россиян — от беспилотных летательных аппаратов, которые летят на малой высоте. Поэтому они возводят эти пьедесталы. Знаете, как танки Т-34 стояли в местах, где были бои и где не было боев. Так и у них сейчас образуют такое кольцо средств низковысотной ПВО. Чтобы перехватывать наши беспилотные летательные аппараты.

Что это им дает? Они в основном поднимают Торы и Панцири на 10 метров. Делают обычный, как бы это сказать...

— Пандусом это можно назвать.

— Можем назвать пандус с легким скосом, подъемом, высотой 10 метров. [Комплексы] Панцирь и Тор имеют собственные радиолокаторы, не нуждаются во внешнем целеуказании, хотя они получают его от централизованной системы противовоздушной обороны. Они занимают позиции и, если поднять на 10 метров, то дальность возрастает, радиогоризонт [увеличивается] с 30 километров до 42 километров.

Но они додумались и до того, что строят сложные, как ЛЕГО, металлические башни, поднимают эти Панцири на 50 метров. Что это дает? Они увеличивают [возможность поражения] до почти 60 километров. Но самое смешное, что дальность радиолокатора Панциря не работает так далеко — они все равно не видят цели.