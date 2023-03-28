Верещук обратилась к российским «приемным родителям» и «опекунам» украденных в Украине детей 28 марта, 22:50 Верещук потребовала от российских должностных лиц передать украинской стороне всех украденных детей (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Личности российских так называемых «приемных родителей» и «опекунов» детей, которые были украдены из Украины, установлены и им придется отвечать за свои преступления.

Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук написала в Telegram.

«Вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам — это незаконно и подло. Особенно мерзко — это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей», — написала она.

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Верещук напомнила, что всем российским так называемым «приемным родителям» и «опекунам» рано или поздно придется отвечать, так же, как и причастным российским чиновникам.

«Ваши личности не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов. Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Катерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д», — добавила Верещук.

Она добавила, что речь идет о многих десятках российских граждан, которые решили, что им дозволено усыновлять украденных из Украины сирот.

Верещук порекомендовала россиянам не усыновлять украинских сирот, которых незаконно вывезли из временно оккупированных территорий Украины.

Она также потребовала от российских должностных лиц передать украинской стороне всех украденных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.