Россия меняет имена и даты рождения украденным украинским детям — Верещук 31 мая, 20:39 Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Страна-террорист Россия, которая незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей, меняет им имена, фамилии и даты рождения.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время конференции UA: Война. Неспета колыбельная.

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«В России, где во всех регионах их прячут, меняют идентичность, имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически — совершают акт геноцида в отношении наших детей, насильно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность», — сказала Верещук.

Верещук подчеркнула, что Украина нуждается в массовой международной поддержке в вопросе возвращения детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: НВ

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

28 апреля Украина передала Международному комитету Красного Креста список более 19 тысяч украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали с временно оккупированных территорий Украины. В среду, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украину вернули всего 371 вывезенного Россией ребенка.