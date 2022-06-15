Вывозят вагонами. Оккупанты продолжают грабить фермеров в Мелитополе, отбирая урожай — Федоров

15 июня, 18:23
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Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе Запорожской области продолжают грабить местных фермеров.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале в среду, 15 июня.

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Городской голова рассказал, что оккупанты незаконно поставили свое псевдоруководство на двух основных мелитопольских предприятиях, которые выращивают черешню, и отбирают у них 100% урожая:

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«Также по 10 грн за килограмм отбирают у наших небольших фермеров, которые выращивают на своих деревьях черешню. Три дня назад они пошли на следующий шаг и начали максимально забирать у фермеров, на элеваторах семена подсолнуха. Начинали с зерна, потом — наши ягоды и фрукты, а сегодня вывозят семена подсолнуха».

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Федоров подчеркнул, что россияне пытаются украсть всю сельхозпродукцию, которая имеет ценность не только на украинских, а и на международных рынках. По его словам, оккупанты перешли к массовому вывозу семян и теперь используют для его незаконной перевозки в оккупированный Крым не только автотранспорт, но и вагоны.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Запорожская область Мародерство Мародеры Фермеры Мелитополь Урожай Иван Федоров Черешня Война России против Украины

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