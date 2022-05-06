«Не нравится — пи*дуй назад». В России «кинули» переселенцев из так называемых «Л/ДНР», которые выехали туда, убегая от войны — СБУ
Житель идет по пустой улице между домами, поврежденными военным ударом (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Россия «кинула» жителей так называемых «Л/ДНР», которые выехали туда, убегая от войны, об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.
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«Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…» — рассказывает жительница Краснодарского края своему мужу-оккупанту.
Россияне вдвоем не сдерживают эмоции.
«Не нравится, пи*дуй назад, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!», — говорится в перехваченном разговоре.
В СБУ добавили, что реальность, в которую попали переселенцы с временно оккупированных территорий, не имеет ничего общего с пропагандистскими сюжетами о помощи «жителям Донбасса».
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