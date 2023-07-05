«Поставят в карман все, что надо». Андрей Захтей о том, как задерживают граждан Украины в оккупированном Крыму 5 июля, 18:45 По словам Андрея Захтея оккупанты в Крыму постоянно задерживают украинцев по сфабрикованным обвинениям (Фото:REUTERS)

Украинский экс-политзаключенный Андрей Захтей в интервью Radio NV рассказал, как задерживают граждан Украины в оккупированном Крыму.

«Задержать украинского гражданина сейчас на территории Крыма проще простого. Даже если он ничего не будет иметь, ему просто поставят в карман все, что ему надо, и он будет сидеть, где ему скажут», — сказал Захтей в эфире Radio NV.

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По словам бывшего политзаключенного, система работает так, что если кто-то из российских спецслужбистов или силовиков будет заинтересован проверить, кем является задержанный, «хулиганку за две минуты сделают, на 15 суток тебя закроют, пока по тебе спецслужбы не „проедутся“ по всем критериям», а уже после этого будут решать, отпускать ли задержанного.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV заявил, что ФСБ сымитировала покушение на кремлевскую марионетку в Крыму Сергея Аксенова, потому что во время бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина он не спешил поддержать российского диктатора Владимира Путина.

Глава Меджлиса отметил, что в предыдущие годы подобные случаи уже были.

«ФСБшники закладывали настоящую взрывчатку, потом определялось, кто будет жертвой, кто будет так называемым подрывником. Этого человека пытали, иногда против воли этого человека изымали образцы слюны или волос, переносили это на взрывчатку. И потом, когда это все изымалось, проводили исследования и говорили: „О, видите, здесь есть следы его ДНК. И какие еще вам нужны доказательства, что это не он?“», — описал он тактику ФСБ.

Чубаров добавил, что ему «жаль того человека, которого они определили в роли подрывника».