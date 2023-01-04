Россия будет пытаться применить новые подходы при массированных ударах — разведка
Чтобы поддерживать темп ударов, РФ будет комбинировать разные средства (Фото:Полиция Киевской области)
Сейчас Россия готовит ракеты для новой массированной атаки на территорию Украины. Чтобы поддерживать темп ударов, страна-агрессор будет комбинировать разные средства.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
«Они сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 — особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне их активно использовали», — сказал он.
По его словам, сейчас они готовят ракеты для последующего массированного удара.
Ранее в разведке заявили, что следующий массированный ракетный удар со стороны РФ зависит от многих факторов, в частности от количества ракет.