Россия будет пытаться применить новые подходы при массированных ударах — разведка 4 января, 13:45 Чтобы поддерживать темп ударов, РФ будет комбинировать разные средства (Фото:Полиция Киевской области)

Сейчас Россия готовит ракеты для новой массированной атаки на территорию Украины. Чтобы поддерживать темп ударов, страна-агрессор будет комбинировать разные средства.



Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«Они сейчас будут пытаться применить новые подходы. Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300 — особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе. Вы же видите, как два дня подряд россияне их активно использовали», — сказал он.

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По его словам, сейчас они готовят ракеты для последующего массированного удара.

Ранее в разведке заявили, что следующий массированный ракетный удар со стороны РФ зависит от многих факторов, в частности от количества ракет.

