Ракетные удары России. Каким образом оккупанты изменили планы массированных атак по Украине — объясняет аналитик 7 августа, 18:04 NV Премиум Последствия российской атаки на Днепр, 28 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Mykhailo Moskalenko)

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, объяснил в эфире Radio NV, как российское военное командование изменило подход к массированным ракетным обстрелам Украины, концентрируясь на одном или двух стратегических объектах.

— Давайте начнем с чонгарских мостов, которые были и раньше уже в центре внимания Вооруженных сил Украины. Сейчас добавился еще один — Генический. Какие это создает неудобства для оккупантов?

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— Неудобства создает довольно серьезные, потому что сейчас растет нагрузка на другие логистические пути. Соответственно, там ограничена транспортная возможность, потому что там дороги, которые есть, это уровня Т. То есть наименее скажем так, пропускные с точки зрения возможностей нагрузки на транспортную сеть. Плюс сейчас есть информация о том, что вроде бы оккупанты уже починили или заканчивают фактически с участком автомобильного транспорта Керченского моста, или планируют, скажем. Там у них есть железнодорожное сообщение.

Но через Чонгар — это самый быстрый путь на Мелитополь. Соответственно, там, где находятся штабы, там, где находится большой логистический хаб российских войск. И туда доставлялись по железной дороге преимущественно, также автомобильным транспортом грузы — снаряды, боеприпасы, и другая амуниция — все, что необходимо. Сейчас с этим есть серьезные проблемы. То есть растет нагрузка на другие логистические пути. Я допускаю, что враг бросит понтоны. То есть они попытаются все же уменьшить те последствия, которые есть в результате попаданий в автомобильную часть.