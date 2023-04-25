Оккупанты впервые изменили тактику атак дронов-камикадзе — ВСУ

25 апреля, 18:29
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Уничтоженный дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Уничтоженный дрон Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты немного изменили тактику в небе и пытаются продемонстрировать свое преимущество в воздухе. Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона во вторник, 25 апреля.

«Мы видим, сколько вчера было нанесено авиаударов… Враг применяет немного другую тактику — [раньше] летал один самолет, максимум два, они летели отдельно… Вчера у них была командная работа: два самолета выманивали силы ПВО, а третий наносил удар», — отметил он.

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Спикер добавил, что за прошедшие сутки россияне использовали вдвое больше разведывательных дронов на Донецком направлении, а также впервые изменили тактику применения дронов-камикадзе.

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«Вчера днем — такое было впервые — были применены Шахеды, их удачно сбили, но после них появились Ланцеты. Это тоже такая стратегия, чтобы выявить… противовоздушную оборону и затем нанести удар Ланцетами», — сказал Дмитрашковский.

Командование Воздушных сил вечером 24 апреля сообщило, что защитники Украины уничтожили девять БПЛА российских оккупантов — шесть ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131, два ударных БПЛА Ланцет и один беспилотник оперативно-тактического уровня.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   БПЛА Дмитрашковский Российские самолеты Российские беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136 шахеды Shahed-131

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