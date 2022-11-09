«Ждите, когда Россия развалится». Интервью с Ждановым — о тандеме Суровикина-Пригожина, играх генштабов и провокации в Херсоне 9 ноября, 10:35 Эксклюзив НВ Украинские военнослужащие ведут огонь из минометов на передовой вблизи Бахмута Донецкой области (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar/Handout via REUTERS)

Если государство теряет монополию на право применения силы, то вскоре оно развалится, считает военный эксперт Олег Жданов и отмечает, что России осталось существовать незначительный промежуток времени.

Все потому, что владелец так называемой частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин создает в РФ собственный силовой блок.

Как Пригожин работает в связке с командующим войсками РФ в Украине Сергеем Суровикиным, изменила ли Россия тактику ведения боевых действий за последний месяц и какой будет провокация в Херсоне, Жданов рассказал в интервью Радио НВ.

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— Пригожин создает в России свою параллельную армию. А есть Минобороны, которое критикуют. Не ставит ли это под угрозу путинскую вертикаль власти, созданную 22 года?

— Да, действительно это фактически создание параллельной государственной машины, государственной системы управления. Государство, особенно тоталитарное, всегда имеет монополию на право применения силы. Если эта монополия нарушена, то ждите, когда это государство развалится. До ее развала или свержения остался незначительный промежуток времени.

— Там же еще отдельный бизнес. Пригожин вербует этих зеков и этим решает две задачи. С одной стороны, будто кого-то привозит на восток Украины, с другой — просто утилизирует этих зеков, потому что на них тоже тратят средства, дабы их содержать. Или они играют какую-то иную роль? Как мы можем ее оценить сейчас?

— Они могут сыграть очень важную роль внутри самой РФ. Да, воины из них никакие, их надо обучать, как обычного человека. Обучение может занимать минимально три месяца — это первичные навыки ведения боя.

А вот в качестве репрессивной машины по издевательству над людьми или подавлению протестов [их задействовать] — да, это вполне возможно. И здесь учить почти ничего не нужно. Как когда-то использовал Ленин чекистов в кожаных куртках и с наганами наперевес, они совершали террор среди населения и устанавливали советскую власть, то же самое может быть и здесь.

Надо заметить, что это вообще незаконное формирование. Какой у них юридический статус? На основании какого закона или лицензии они создают эти силовые структуры? С правовым полем для деятельности сложновато.

— Эксперты говорят, будто эти «вагнеровцы» успешнее, эффективнее только потому, что они, в отличие от «кадыровцев» (о которых также говорят, что они лучше экипированы, имеют лучшее оружие), потому что не снимают ток-токи. Что мы можем говорить о вкладе «вагнеровцев» в «специальную военную операцию», как они ее называют в России?

— Нельзя сравнивать. Дело в том, что «кадыровцы» — это, по сути, Росгвардия, это силовая структура полицейского типа, выполняющая внутреннюю задачу. Она не предназначена для ведения боевых действий. Они не умеют воевать, их никто не учил этому.