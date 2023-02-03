Более 12 часов воздушной тревоги. Оккупанты ударили по Никополю из тяжелой артиллерии 3 февраля, 08:18 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Ночью в пятницу, 3 февраля, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, в том числе Никополь.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук в Telegram.

«Более 12 часов воздушной тревоги в Никопольском районе из-за угрозы артиллерийских обстрелов. Снова россияне не давали району и его жителям покоя», - написал он.

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Отмечается, что ночью из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Никополю. Люди не пострадали, сейчас территория обстрела обследуется.

Другие районы Днепропетровской области в течение ночи вражеских атак не подверглись.

Россия регулярно обстреливает Никопольский район. Ночью во вторник, 31 января, российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Мировскую общину.