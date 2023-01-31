«Не дают оккупанты покоя». Российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, повреждены дома 31 января, 08:52 Дом после обстрела (Фото:t.me/mykola_lukashuk)

Ночью, во вторник, 31 января российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВ Николай Лукашук в Telegram.

«Не дают оккупанты покоя мирным жителям Днепропетровщины. Ночью армия России нанесла удар по Мировской общине в Никопольском районе», — говорится в сообщении.

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По его словам, враг бил из тяжелой артиллерии, выпустив около десяти снарядов.

В результате три частных жилых дома повреждены, также зацепили два хозяйственных сооружения и линии электропередач. Обследование территорий обстрела продолжается.

Люди не пострадали. В других районах области ночью было тихо.

Россия регулярно обстреливает Никопольский район. В частности, 30 января российские оккупанты около полуночи нанесли удар по Красногригорьевской общине.