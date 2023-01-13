Прилетели с десяток вражеских снарядов. Российские войска с артиллерии обстреляли Днепропетровскую область

13 января, 08:23
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Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в пятницу, 13 января, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в результате обстрела пострадала Марганецкая община.

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"Туда прилетели с десяток вражеских снарядов. Люди невредимы», — говорится в сообщении.

Видео дня

Последствия обстрелов выясняются.

В других районах ночь с тревогой и без атак. И в эту минуту спокойно.

https://www.youtube.com/watch?v=LADGfXeWHUc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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