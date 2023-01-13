Прилетели с десяток вражеских снарядов. Российские войска с артиллерии обстреляли Днепропетровскую область 13 января, 08:23 Последствия обстрела (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Ночью, в пятницу, 13 января, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, в результате обстрела пострадала Марганецкая община.

"Туда прилетели с десяток вражеских снарядов. Люди невредимы», — говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов выясняются.

В других районах ночь с тревогой и без атак. И в эту минуту спокойно.