Выпустили более 20 снарядов. Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии 15 января, 08:34 Последствия обстрела (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на воскресенье, 15 января, россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области — выпустили более 20 снарядов. В одной из общин повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Россияне трижды обстреляли район тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам - Червоногригоревской, Марганецкой и Никопольской. Выпустили по мирным городам и селам более 20 снарядов. Люди целые», – написал он.

Видео дня

Резниченко отметил, что в Марганецком обществе повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию местного водоканала. Без воды осталось более 60 тысяч семей. На месте работают аварийные службы.

Детали обстрелов еще выясняются.

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. Под завалами оказались люди.