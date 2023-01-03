Боец батальона Свобода рассказал об истощении российских сил под Бахмутом 3 января, 16:24 Украинский военнослужащий готовит минометные снаряды перед обстрелом позиций российских войск в окрестностях Бахмута (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Боец батальона Свобода Евгений Оропай рассказал в эфире RADIO NV об истощении российских сил под Бахмутом.



«Учитывая общее, за несколько недель, то действительно враг немного задыхается. У него не хватает объемов боекомплекта, которые он стрелял месяц, два месяца назад. Мы действительно наблюдаем и на этом направлении, и коллеги нам подсказывают по другим направлениям, что сейчас артиллерия, минометы, танки и вообще людей стало немного меньше. Это связано с постоянным уничтожением подвоза боекомплекта. Это связано с тем, что зеков становится все меньше и меньше. Мобилизованных сюда подвозят действительно поменьше», — рассказал Оропай RADIO NV.



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Он также отметил, что российские войска больше не штурмуют украинские позиции так же бездумно, как несколько месяцев назад.



«Все-таки по чуть-чуть, но они научились, как говорится, беречь своих, или я не знаю, как это назвать. То есть они бездумно сейчас не отправляют по 70, по 100 военнослужащих в день. Просто, чтобы штурмовать силой, огневым штурмом забрать позиции. Потому что у нас огневые средства очень хорошо работают. И иногда мы даже не подпускаем вражескую пехоту к нашим собратьям», – рассказал боец батальона Свобода.



Оропай подтвердил, что проблемы с боеприпасами у россиян связаны с точными попаданиями HIMARS по российским складам.



«Действительно, у россиян, даже по перехватам, очень большие проблемы с боекомплектами: боеприпасов к минометам не хватает. То есть их собратья там просят прикрыть отход, а они говорят: у нас нет комплектов, мы не можем стрелять. Это чувствуется, что действительно HIMARS работают на этом направлении, я вообще надеюсь, что по всем направлениям наших Сил обороны достаточно хорошо», — сказал он.



Боец батальона Свобода также выразил надежду, что украинские военные скоро смогут начать под Бахмутом штурмовые действия.



В отчете за 28 декабря аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупанты достигли предельного истощения сил при попытке захватить Бахмут. По мнению экспертов, россияне больше не способны добиться значительных оперативных успехов на этом участке фронта.



Утром 3 января британская разведка сообщила, что период сильнейшего наступления россиян в районе Бахмута уже закончился. Вариант значительного российского прорыва возле этого населенного пункта разведчики считают маловероятным.



3 января заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона заявила, что возможности россиян для наступления в районе Бахмута в Донецкой области оценить сложно: оккупанты имеют достаточно живой силы для продолжения атак.



«Не нужно недооценивать ресурс РФ как государства в целом. Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью, как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы в принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении», — сказала Маляр.

