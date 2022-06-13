Россия испытывает новые образцы оружия против украинцев — Маляр

13 июня, 21:47
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Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты испытывают в Украине новые образцы оружия.

В эфире всеукраинского марафона в понедельник, 13 июня, Маляр напомнила, что Россия использует в Украине широкий спектр запрещенного международными нормами оружия:

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"…Более того, у них часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют эту войну для испытания своих новых образцов оружия, и все это здесь применяется. Какое-то оружие у них тут проходит «успешное» испытания, некоторые образцы оказываются чрезвычайно раздутыми по своим качественным характеристикам… К сожалению, Россия нарушает все нормы и обычаи войны, воюя с Украиной".

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Заместительница министра добавила, что российская армия превосходит украинскую по количеству личного состава и вооружения «в разы», и для паритетного ответа Украине необходимо вооружение.

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Ранее 13 июня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо мощное наступательное оружие, потому что без него война затягивается и увеличивается количество жертв.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Военное преступление Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины Анна Маляр

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