Россия испытывает новые образцы оружия против украинцев — Маляр 13 июня, 21:47 Цей матеріал також доступний українською Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты испытывают в Украине новые образцы оружия.

В эфире всеукраинского марафона в понедельник, 13 июня, Маляр напомнила, что Россия использует в Украине широкий спектр запрещенного международными нормами оружия:



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"…Более того, у них часть вооружения на испытаниях, на исследованиях. Они фактически используют эту войну для испытания своих новых образцов оружия, и все это здесь применяется. Какое-то оружие у них тут проходит «успешное» испытания, некоторые образцы оказываются чрезвычайно раздутыми по своим качественным характеристикам… К сожалению, Россия нарушает все нормы и обычаи войны, воюя с Украиной".



Заместительница министра добавила, что российская армия превосходит украинскую по количеству личного состава и вооружения «в разы», и для паритетного ответа Украине необходимо вооружение.

Ранее 13 июня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо мощное наступательное оружие, потому что без него война затягивается и увеличивается количество жертв.

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