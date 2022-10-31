Россия использует воздушное пространство Молдовы для ударов по Украине — Игнат 31 октября, 13:44 31 октября российская ракета упала в Молдове (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republici Moldova)

Страна-агрессор РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат подчеркнул, что войска РФ атакуют Украину ракетами и с южного, и с северного направления.

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«При этом используют территорию суверенного государства Молдова, ее воздушное пространство, для террористических атак по Украине. Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать международному сообществу», — сказал он.

Спикер напомнил, что оккупанты ранее уже наносили ракетные удары по территории Украины через воздушное пространство Молдовы. Он также отметил, что ВСУ фиксировали российские дроны возле румынской границы.

«Не в первый раз мы фиксирует беспилотные аппараты в 5−10 километрах от румынской границы. То есть беспилотник оперативно-тактического уровня провоцирует таким образом страны НАТО», — добавил Игнат.

Утром 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

Одна из сбитых ракет упала на территории Молдовы в граничащем с Украиной населенном пункте Наславча. Повреждены жилые дома, жертв и пострадавших нет.