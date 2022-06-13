Российские военные используют в Украине запрещенные фосфорные бомбы — перехват СБУ 13 июня, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты признаются, что используют в Украине запрещенное вооружение и расстреливают гражданских. Об этом свидетельствует новый разговор, перехваченный СБУ, сообщает спецслужба в Facebook.

«Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор [фосфорные бомбы]», — говорит россиянин матери на записи.



Также оккупант сообщает, что получил команду расстреливать любые машины, в том числе гражданские с мирными жителями, и добавляет: «Будет из машины дуршлаг».

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В СБУ напомнили, что использование фосфорных бомб нарушает Женевскую конвенцию и является преступлением против человечности, а убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны. Оккупанты не впервые используют фосфорные бомбы на востоке Украины.

Только с 4 по 10 июня следователи СБУ открыли 594 уголовных производства по фактам преступлений, связанных с открытой российской военной агрессией.

Данные, собранные следователями, войдут в материалы в международных судах, чтобы привлечь к ответственности всех российских преступников, подчеркнули в спецслужбе.

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