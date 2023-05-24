Россия использует территорию Запорожской АЭС как военную базу, в грузовиках может быть взрывчатка — ГУР 24 мая, 13:49 Россия продолжает милитаризацию территории оккупированной ЗАЭС, заявили в ГУР (Фото:ГУР)

Российские оккупанты не уменьшают свое присутствие на Запорожской атомной электростанции и фактически используют ее территорию в качестве логистической и военной базы.

Об этом заявило Главное управление радиосвязи Минобороны Украины в среду, 24 мая.

Там сообщили, что речь идет об энергоблоках № 1, 2, 4. На этих площадках постоянно находится личный состав россиян, бронетехника и грузовики. Количество транспорта и военных все время меняется. В течение дня возле каждого энергоблока может быть от пяти до 20 единиц техники.

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«Ротация происходит тайно во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка», — рассказали разведчики.

По данным ГУР, сотрудников дежурных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков минимум один-два раза в неделю, не допускают на контролируемую оккупантами территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, избивали и пытали: несколько сотрудников в больнице в тяжелом состоянии, заявляет разведка.

«Действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций, во время которых ЗАЭС отключалась от энергопитания», — добавили там.

Ранее The Washington Post сообщила, что перед украинским контрнаступлением МАГАТЭ разрабатывает проект соглашения по Запорожской АЭС из пяти пунктов для ее безопасность.

В конце марта Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ отказалось от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг захваченной российскими оккупантами ЗАЭС.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.