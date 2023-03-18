На 50 койкомест. Оккупанты используют школу в оккупированой Запорожской области как полевой госпиталь для своих солдат — Генштаб 18 марта, 19:11 Российский оккупант (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты используются здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района оккупированной Запорожской области как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом, захватчики пытаются сократить срок возврата в строй личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб добавил, что во временно захваченном Рубежном Луганской области местные оккупационные власти заставляют население получать гражданство РФ. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина России.



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Ситуация на линиях фронта

В Генштабе отмечают, что в течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также украинские военные уничтожили вражеские БПЛА Шахед-136, а подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили семь районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Российская армия продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

В сутки противник нанес пять ракетных ударов, четыри из них — по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не меняется. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако формирование наступательных группировок не выявлено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают попытки прорвать оборону украинских войск войск. Армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброво, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и другие.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и северной части Бахмута.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Вражеские обстрелы подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись, в частности, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вчера обстрелян город Херсон.