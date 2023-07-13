Рабский труд и пытки. AP рассказало об издевательствах российских оккупантов над пленными украинцами 13 июля, 18:46 Пыточная, которую российские оккупанты устроили в Казачьей Лопани (Фото:Игорь Клименко / Facebook)

Российские оккупанты используют пленных мирных украинцев для рытья траншей и братских могил, пытают и депортируют на территорию страны-агрессора России, нарушая Женевские конвенции. Об этом идет речь в материале Associated Press, опубликованном в четверг, 13 июля.

Журналисты поговорили с 20 освобожденными из плена, бывшими военнопленными, семьями незаконно задержанных оккупантами мирных жителей, двумя представителями украинской разведки и переговорщиком от украинского правительства.



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Как отмечает AP, их свидетельства, а также спутниковые снимки, информация в соцсетях, документы и копии писем, доставленных Красным Крестом, «подтверждают масштабную российскую систему содержания под стражей и жестокого обращения с гражданскими, что прямо нарушает Женевскую конвенцию».

Страна-агрессор удерживает на своей территории и на захваченных украинских территориях тысячи мирных украинцев. AP получило российский правительственный документ, датированный январем, с планами по созданию 25 колоний и шести «центров» для удержания пленных на оккупированных территориях к 2026 года.

AP пишет, что российский диктатор Путин в мае упростил депортацию украинцев на территорию страны-агрессора — он подписал «указ», по которому людей с захваченных украинских территорий могут вывозить в Россию.

Многих гражданских украинцев захватили в плен за украинскую речь или «просто за то, что они были молодыми людьми в оккупированном регионе». Других оккупанты обвиняют в «терроризме», участии в защите Украины от российской агрессии или в «сопротивлении» так называемой «спецоперации». Страна-агрессор использует их для рабского труда — рытья траншей, укреплений для российских военных и братских могил.

Агентство описывает, как украинские пленные просыпались перед рассветом, стояли в очереди в единственный туалет на сильном морозе, затем их под прицелом грузили в скотовоз и везли рыть траншеи для российских оккупантов на передовой в Запорожской области. После 12 часов работы их пальцы обледенели. Многих россияне заставляли носить большую российскую военную форму, из-за чего они могли стать мишенью, пишет AP.

Также на временно захваченных украинских территориях в Запорожской области оккупанты заставляли пленных украинцев рыть в мерзлой земле братские могилы для погибших пленных. Одного мужчину, который отказался, россияне расстреляли на месте.

Оккупанты регулярно применяют к пленным пытки, в частности, удары электрическим током, избиения, при которых людям ломают черепа и ребра, и имитации удушья. Многие освобожденные из плена рассказали AP, что были свидетелями смертей. ООН по состоянию на конец июня задокументировала только 77 случаев казней гражданских пленных и гибель одного человека в результате пыток.

«Россия вообще не признает удержание гражданских, не говоря уже о причинах для этого. Но заключенные служат будущим козырем при обмене на российских солдат, и, по данным ООН, есть свидетельства того, что гражданских используют в качестве живого щита вблизи линии фронта», — сказано в материале.

Все освобожденные гражданские, с которыми общались журналисты AP, рассказали о переполненных камерах, заранее подготовленных инструментах пыток и неоднократных допросах ФСБ на захваченных россиянами украинских территориях. AP также получило от украинских правоохранителей почти 100 фотографий с доказательствами — орудиями пыток, найденными на освобожденных территориях в Херсонской, Киевской и Харьковской областях.