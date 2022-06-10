Вырывают из контекста. Российская пропаганда использует комментарии эксперта из США для распространения фейков — Центр противодействия дезинформации 10 июня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Российские пропагандисты (Фото:Скриншот/Youtube/Алеся Бацман)

Российская пропаганда использует комментарии американского военного эксперта Майкла Кофмана для распространения информации о том, что в Украине и европейских странах якобы заканчиваются боеприпасы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В качестве "доказательств" кремлевские медиа приводят материал The Economist, в котором говорится о вооружении.

"Действительно, М.Кофман рассказывал об исчерпывающихся возможностях Украины использовать боеприпасы, но именно советских и российских калибров", - говорится в сообщении.

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В центре заявили, что одновременно Кофман заявлял, что ВСУ нужно как можно быстрее перейти на вооружение стандарта НАТО, поскольку «это позволит западным странам обеспечить длительную военную кампанию».

« В целом М.Кофман неоднократно повторял, что у России нет ресурсов для продолжения наступления, так что, по его мнению, она может надеяться только на поражение в этой войне», — сообщили в центре.

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