Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Telegram-канале подразделения, публикуя кадры обнаруженной и уничтоженной РЛС.

По словам украинских защитников, речь идет о китайских коммерческих РЛС типа FSTH-LD02 и FSTH-LD03.

Реклама

«В результате комплекса технических мероприятий выявлено местоположение одной из станций и поражено средствами FPV», — прокомментировали в UA_REG Team опубликованное видео.

Отмечается, что тип уничтоженного оборудования достоверно идентифицирован.

«По внешним конструктивным признакам определена коммерческая РЛС FSTH-LD02 производства КНР», — говорится в сообщении подразделения.

РЛС типа FSTH-LD02 и FSTH-LD03 предназначены для обнаружения воздушных целей и передачи данных о цели дронам-перехватчикам, применяемых против БпЛА Сил обороны Украины. Станция обнаруживает беспилотники на расстоянии до 15 километров.

Как уточнили в UA_REG Team РЛС разработана китайской компанией Zhejiang Fanshuang Technology, которая позиционирует серию FSTH, как «антидронную технологию для гражданского применения».

5 октября портал Милитарный со ссылкой на Telegram-канал Потужний Інформатор сообщал, что зенитчики оккупационной армии РФ применяют китайский коммерческий радар в связке с FPV-перехватчиками для противодействия украинским дронам. В частности, портативный радар производства Zhejiang Fanshuang Technology использует 22-й зенитно-ракетный полк 11-го армейского корпуса РФ.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня, заявил, что Россия полностью зависима от Китая, и именно Пекин имеет возможность заставить Москву прекратить войну против Украины.

4 октября Служба внешней разведки сообщила об обнаружении фактов сотрудничества между Китаем и Россией, в рамках которой китайская сторона предоставляла Москве спутниковые данные для осуществления ракетных ударов по территории Украины.