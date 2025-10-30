Обнаруживает дроны на расстоянии 15 км. В ССО ВСУ подтвердили, что россияне используют китайские РЛС — видео

30 октября, 11:26
Украинские защитники обнаружили и поразили РЛС FSTH-LD02 китайского производства (Фото: Скриншот видео / UA_REG Team / Telegram)

Подразделение UA_REG Team Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины (ССО ВСУ) подтвердило, что российские оккупанты используют радиолокационные станции (РЛС) производства КНР.

Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в Telegram-канале подразделения, публикуя кадры обнаруженной и уничтоженной РЛС.

По словам украинских защитников, речь идет о китайских коммерческих РЛС типа FSTH-LD02 и FSTH-LD03.

«В результате комплекса технических мероприятий выявлено местоположение одной из станций и поражено средствами FPV», — прокомментировали в UA_REG Team опубликованное видео.

Отмечается, что тип уничтоженного оборудования достоверно идентифицирован.

«По внешним конструктивным признакам определена коммерческая РЛС FSTH-LD02 производства КНР», — говорится в сообщении подразделения.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1983822986533617917

РЛС типа FSTH-LD02 и FSTH-LD03 предназначены для обнаружения воздушных целей и передачи данных о цели дронам-перехватчикам, применяемых против БпЛА Сил обороны Украины. Станция обнаруживает беспилотники на расстоянии до 15 километров.

Как уточнили в UA_REG Team РЛС разработана китайской компанией Zhejiang Fanshuang Technology, которая позиционирует серию FSTH, как «антидронную технологию для гражданского применения».

Китайские эксперты по БПЛА сотрудничали с подсанкционным российским производителем оружия — Reuters

5 октября портал Милитарный со ссылкой на Telegram-канал Потужний Інформатор сообщал, что зенитчики оккупационной армии РФ применяют китайский коммерческий радар в связке с FPV-перехватчиками для противодействия украинским дронам. В частности, портативный радар производства Zhejiang Fanshuang Technology использует 22-й зенитно-ракетный полк 11-го армейского корпуса РФ.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня, заявил, что Россия полностью зависима от Китая, и именно Пекин имеет возможность заставить Москву прекратить войну против Украины.

4 октября Служба внешней разведки сообщила об обнаружении фактов сотрудничества между Китаем и Россией, в рамках которой китайская сторона предоставляла Москве спутниковые данные для осуществления ракетных ударов по территории Украины.

