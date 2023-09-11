Россия использовала «вышки Бойко», чтобы отслеживать обстановку в Черном море — Военно-морские силы 11 сентября, 21:58 ГУР показало кадры операции по возвращению одной из платформ «вышек Бойко» (Фото:Скриншот видео ГУР)

Российские оккупанты использовали газодобывающие платформы «вышки Бойко», для того, чтобы отслеживать надводную обстановку в акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільному.

Плетенчук отметил, что освобождение «вышек Бойко» имеет большое значение как в целом для Украины, так и для Одесской области. Оно позволяет украинским силам улучшить систему обороны побережья.

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«Как вы видели в видео ГУР, они демонтировали оборудование, которое россияне использовали для того, чтобы отслеживать надводную обстановку в акватории Черного моря, кстати, в нашей акватории. Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут вовремя реагировать или что-то планировать в нашей акватории», — сказал Плетенчук.

Спикер добавил, что благодаря береговым ракетно-артиллерийским войскам ВМС украинские силы сделали невозможным появление у этих «вышек» судов и кораблей военно-морского флота РФ, что в том числе дало возможность для проведения операции ГУР.

Плетенчук уточнил, что по состоянию на данный момент ВСУ обеспечивают безопасность в Черном море, но говорить о полном контроле над этой акваторией можно будет тогда, когда будет преимущество в воздухе.

Украина вернула под контроль «вышки Бойко» — буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море, которые находятся примерно между островом Змеиный и Тарханкутом.

ГУР Минобороны в понедельник, 11 сентября, продемонстрировало, как спецназовцы проводили уникальную тайную операцию.

«Вышки Бойко» Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году. В 2022-м Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам.