Россия использовала 60% запасов высокоточного оружия — разведка 25 мая, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска исчерпывают запасы высокоточного оружия, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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"По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам, даже больше — 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же Искандерам этот пороговый уровень почти наступил», — сказал Скибицкий.

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По его словам, страна-агрессор не может пополнять запасы так же быстро, как Советский Союз.

«У них нет таких мощностей и быстрого производства высокоточного оружия, тем более экономические санкции, политические санкции, которые наложены на РФ, не позволяют сейчас активно, широкомасштабно использовать компоненты иностранного производства», — сказал он.

Скибицкий заявил, что оккупанты изменили тактику применения такого вооружения.

«Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от восьми до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель. Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточные боеприпасы в РФ на предельном уровне», — сказал он.

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