Россия ищет «добровольцев» в Беларуси для войны против Украины — Генштаб

8 апреля, 07:23
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Россия хочет отправить на войну против Украины «добровольцев» из Беларуси (Фото:Генштаб)

Россия хочет отправить на войну против Украины «добровольцев» из Беларуси (Фото:Генштаб)

В Беларуси отбирают так называемых «добровольцев» для комплектования новых подразделений частной военной компании.

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Беларусь Война России против Украины

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