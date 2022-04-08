Россия ищет «добровольцев» в Беларуси для войны против Украины — Генштаб 8 апреля, 07:23 Цей матеріал також доступний українською Россия хочет отправить на войну против Украины «добровольцев» из Беларуси (Фото:Генштаб)

В Беларуси отбирают так называемых «добровольцев» для комплектования новых подразделений частной военной компании.



Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.



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