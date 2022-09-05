Россия ищет добровольцев на войну против Украины на сайте психоневрологического диспансера
Психоневрологический диспансер № 2 Санкт-Петербурга (Фото:pnd2.spb.ru)
Россия ищет добровольцев, которые согласятся воевать против Украины, на сайте психоневрологического диспансера № 2 Санкт-Петербурга.
Об этом свидетельствуют данные на сайте диспансера.
В частности, на стартовой странице диспансера опубликовали рекламу с агитацией поступать на военную службу якобы в именные подразделения Кронштадт, Нева и Павловск. Отмечается, что контракт можно заключать от шести месяцев.
Рекламу предусмотрительно разместили под информацией для лиц, желающих пройти медицинское обследование для получения разрешения на владение оружием.
В начале августа российские пропагандисты в своих сюжетах признали, что РФ отправляет на войну в Украину заключенных.
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