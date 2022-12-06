«Критический минимум». У России осталось ракет на несколько масштабных атак, потом выйдет в ноль — Буданов 6 декабря, 14:02 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Запас ракет у РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. После этого, по его словам, россияне выйдут в полный ноль.

В эфире телемарафона во вторник, 6 декабря, он подчеркнул, что российская армия уже давно вошла в критический минимум по запасам высокоточного оружия.

«Да, на самом деле запасы высокоточного вооружения у РФ уже подходят к завершению. Они уже давно вошли в критический минимум. Однако, как видим, они решили идти до конца, то есть до нуля. Что, в принципе, очень плохо для самой Российской Федерации», — говорит Буданов.

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По его словам, производство новых российских ракет есть, но оно ничтожно по сравнению с огромным количеством, которое они применяют во время атак на Украину.

«Если говорить о конкретных цифрах и объемах — недавно министр обороны обнародовал эту информацию. Реально у них осталось (ракет — ред.) еще на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль. Как мы видим, уверенно к этому они идут. Производство новых достаточно ограничено и производится только несколько типов высокоточного ракетного вооружения», — отметил Буданов.

22 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.

5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине. Из более чем 70 выпущенных агрессором ракет украинской ПВО удалось сбить больше 60.