Воздушные атаки агрессора: Игнат рассказал, на какие хитрости идет Россия 31 марта, 10:41 Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:Суспільне)

Российская оккупационная армия каждый раз применяет новые методы и тактики для осуществления атак по территории Украины.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он напомнил, что изначально РФ применяла дроны Shahed днем, затем и ночью, понимая, что в темное время суток мобильные огневые группы не могут столь эффективно уничтожать их, как днем.

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«Но, как видим, мы тоже не стоим на месте, и мобильно-огневые группы получают от волонтеров и партнеров оборудование, помогающее уничтожать Shahed даже в ночное время», — сказал Игнат.

По его словам, Украина, как и РФ, модернизирует вооружение, например, крылатые авиационные ракеты.

«Новое вооружение приобретает большую перспективу применения. То же касается и крылатых авиационных бомб, которые мы тоже применяем — JDAM. Мы их тоже применяем, правда, у нас их не так много, как хотелось бы», — заявил Игнат.



В то же время Россия модернизирует фугасные авиационные бомбы, снабжая их крыльями, средствами GPS, чтобы не входить в зону поражения украинской ПВО.



Такая ракета не залетит дальше, чем на 10−15 км, но и это расстояние пролета может нанести ущерб украинским войскам и населению в прифронтовых зонах. Чтобы их сбивать, нужна дальнобойная ПВО и западные самолеты.

В ночь на пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами С-300 и дронами Shahed.

РФ совершала атаку с Брянской области через Черниговскую и Сумскую области.

Всего украинские защитники уничтожили девять из десяти дронов.