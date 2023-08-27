Россия и Украина ведут бои за «вышки Бойко» в Черном море — британская разведка 27 августа, 10:31 Буровые платформы в Черном море (Фото:Крым Реалии)

Между морскими и воздушными силами РФ и Украины идут бои за стратегически важные газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой, известные как «вышки Бойко».

Об этом говорится в свежей сводке разведки Великобритании. Там отмечают, что напряжение в Черном море остается высоким.

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По данным британской разведки, на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, который находился вблизи «вышек Бойко» на северо-западе Черного моря.

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В ведомстве отмечают, что эти платформы дают доступ к ценным углеводородным ресурсам. Но, кроме того, как и остров Змеиный на западе Черного моря, «вышки Бойко» также «могут использоваться как передовые базы для развертывания, вертолетные площадки и базы для размещения ракетных систем дальнего радиуса действия.

Так называемые «вышки Бойко» Россия захватила во время аннексии Крыма в 2014 году.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким из контролируемых Россией платформ.