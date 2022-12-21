Спецслужбы РФ пытались убить Буданова и Резникова: в СБУ рассказали подробности операции

21 декабря, 11:54
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СБУ задержала киллеров (Фото:ssu.gov.ua)

СБУ задержала киллеров (Фото:ssu.gov.ua)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, как россияне пытались убить главу ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова, но планы оккупантов удалось сорвать.

Малюк заявил, что враг маршрутировал в Украину исполнителя, а до этого россияне ставили «проверочную задачу» имеющейся вражеской агентуре в стране по ликвидации одного из военных.

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«Был сделан контроль за совершение преступления, имитация. Фотоотзывы им послали за это уже рассчитались. Потом поняли, что они могут работать и отправили исполнителя для большого дела. Для начала они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали», — сказал он в интервью Наталье Мосийчук.

По его словам, исполнитель заезжал через третью страну.

«Таких историй не одна, их до десяти», — сказал он.

Глава СБУ заявил, что россияне постоянно работают покушением на него.

https://www.youtube.com/watch?v=TmvSXKejas0

«Мы не будем все рассказывать, поскольку они тоже учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим чиновникам в нашей стране», — сказал он.

В августе СБУ заявила о предотвращении серии заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.

В частности, министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

https://www.youtube.com/watch?v=Mjjibq6ixOA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Алексей Резников Кирилл Буданов Война России против Украины

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