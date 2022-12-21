Спецслужбы РФ пытались убить Буданова и Резникова: в СБУ рассказали подробности операции 21 декабря, 11:54 СБУ задержала киллеров (Фото:ssu.gov.ua)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, как россияне пытались убить главу ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Украины Алексея Резникова, но планы оккупантов удалось сорвать.

Малюк заявил, что враг маршрутировал в Украину исполнителя, а до этого россияне ставили «проверочную задачу» имеющейся вражеской агентуре в стране по ликвидации одного из военных.

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«Был сделан контроль за совершение преступления, имитация. Фотоотзывы им послали за это уже рассчитались. Потом поняли, что они могут работать и отправили исполнителя для большого дела. Для начала они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали», — сказал он в интервью Наталье Мосийчук.

По его словам, исполнитель заезжал через третью страну.

«Таких историй не одна, их до десяти», — сказал он.

Глава СБУ заявил, что россияне постоянно работают покушением на него.

«Мы не будем все рассказывать, поскольку они тоже учатся на своей позорной практике. Работают они не только по мне, а по многим чиновникам в нашей стране», — сказал он.

В августе СБУ заявила о предотвращении серии заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины.

В частности, министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.